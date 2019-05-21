VAR почнуть застосовуватися в УПЛ в лютому 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Система відеодопомоги арбітрам (VAR) буде впроваджена в Українській футбольній Прем'єр-лізі (УПЛ) в лютому 2020 року, передає УНН з посиланням на спортивний ресурс footboom.com
Також повідомляється, що в поточному році, а саме 1 липня, українські арбітри почнуть тестування системи.
Відзначається, що VAR в одному турі УПЛ зможуть використовувати лише в двох матчах з шести. Відбором поєдинків буде займатися сама Прем'єр-ліга.
Нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко пояснив, що до тестування системи VAR існують чіткі вимоги ФІФА.
Також нагадаємо, що обладнання VAR було презентовано під час фіналу Кубка України в Запоріжжі.