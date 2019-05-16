Андрій Павелко розповів, коли система VAR запрацює в Україні

“В цей святковий футбольний вечір радий повідомити футбольній спільноті, що сьогодні в Запоріжжі на фіналі Кубку України, як ми і обіцяли, було презентовано обладнання, яке буде використовуватися в роботі системи відеоповторів і допоможе мінімізувати кількість помилок арбітрів під час матчів. Попереду в нас ще чимало процедур і погоджень, які входять до переліку вимог, виконання яких є обов’язковою умовою запуску VAR в Україні. Зокрема, це узгодження і підписання відповідного меморандуму з ФІФА і IFAB, навчання арбітрів, тестування технології і обладнання та, знову ж таки, оцінка проведеної роботи з боку спеціалістів ФІФА і IFAB. Після завершення усіх цих етапів підготовки система VAR повноцінно запрацює на футбольних поєдинках у нашій країні”, — повідомив він.

Нагадаємо, як писав УНН, cистема VAR дебютує в Україні з випередженням графіку.