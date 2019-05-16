Андрей Павелко рассказал, когда система VAR заработает в Украине

"В этот праздничный футбольный вечер рад сообщить футбольной общественности, что сегодня в Запорожье на финале Кубка Украины, как мы и обещали, было представлено оборудование, которое будет использоваться в работе системы видеоповторов и поможет минимизировать количество ошибок арбитров во время матчей. Впереди у нас еще много процедур и согласований, которые входят в перечень требований, выполнение которых является обязательным условием запуска VAR в Украине. В частности, это согласование и подписание соответствующего меморандума с ФИФА и IFAB, обучение арбитров, тестирование технологии и оборудования и, опять же, оценка проведенной работы со стороны специалистов ФИФА и IFAB. После завершения всех этих этапов подготовки система VAR полноценно заработает на футбольных матчах в нашей стране", - сообщил он.

Напомним, как писал УНН, cистема VAR дебютирует в Украине с опережением графика.