В ВСУ ещё нет версий крушения самолета СУ-27
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. На данный момент в Вооруженных сил Украины версий катастрофы СУ-27 УБ нет. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-центре командования воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
"Во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет воздушных сил ВСУ СУ-27 УБ. Поисково-спасательной группой были обнаружены тела двух пилотов", - сообщили в пресс-центре.
В ВСУ отметили, что пока причины и обстоятельства аварии самолета ВСУ СУ-27 УБ выясняются. Сведения о пилотах также выясняются.
"На данный момент версий катастрофы нет. Ждем выводов экспертной группы", - сказал собеседник.
На уточняющий вопрос журналистов о том, был ли исправен самолет, ответили: "Подтверждаем".
"Самолет в течение учений "Чистое Небо-2018" принимал непосредственное участие, почти ежедневно выполнял полеты и то, что самолет был неисправен или были какие-то неполадки, такого факта не было ... Сегодня он совершал облет района выполнения задач", - добавили в ВСУ.
Напомним, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.