У ЗСУ ще немає версій катастрофи літака СУ-27
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На даний момент у Збройних сил України версій катастрофи СУ-27 УБ немає. Про це в коментарі УНН повідомили у прес-центрі командування повітряних сил Збройних Сил України.
“Під час виконання навчально-бойового польоту впав літак повітряних сил ЗСУ СУ-27 УБ. Пошуково-рятувальною групою було виявлено тіла двох пілотів”, — повідомили у прес-центрі.
У ЗСУ відзначили, що наразі причини та обставини аварії літака ЗСУ СУ-27 УБ з’ясовуються. Відомості щодо пілотів також з’ясовуються.
“На даний момент версій катастрофи немає. Чекаємо висновків експертної групи”, — сказав співрозмовник.
На уточнююче питання журналістів про те, чи літак був справний, відповіли: “Підтверджуюємо”.
“Літак впродовж навчань "Чисте Небо-2018" приймав безпосередню участь майже щодня, виконував польоти і те, що літак був несправний або були якісь неполадки, такого факту не було... Сьогодні він здійснював обліт району виконання завдань”, — додали у ЗСУ.
Нагадаємо, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.
Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області.