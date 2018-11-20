В ВСУ рассказали о раненом от взрыва на Ровенском полигоне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На Ровенском военном полигоне взорвалось неизвестное взрывное устройство, в результате чего пострадал 19-летний военнослужащий-контрактник. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник пресс-центра оперативного командования "Север" подполковник Виталий Кириллов.
"Произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Военнослужащий военной службы по контракту 30-й механизированной бригады получил ранения. Ему 19-лет", – сообщил Кириллов.
Он добавил, что военная служба правопорядка сейчас проводит детальное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, сегодня на Ровенском военном полигоне произошел взрыв, в результате которого ранения получил военнослужащий.
Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.