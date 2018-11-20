У ЗСУ розповіли про пораненого від вибуху на Рівненському полігоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Рівненському військовому полігоні вибухнув невідомий вибуховий пристрій, у результаті чого постраждав 19-річний військовослужбовець-контрактник. Про це у коментарі УНН повідомив начальник прес-центру оперативного командування "Північ" підполковник Віталій Кирилов.
"Стався вибух невідомого вибухового пристрою. Військовослужбовець військової служби за контрактом 30-ї механізованої бригади зазнав поранень. Йому 19-років", – повідомив Кирилов.
Він додав, що військова служба правопорядку зараз проводить детальне розслідування для з'ясування усіх причин та обставин події.
Нагадаємо, сьогодні на Рівненському військовому полігоні стався вибух, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".
Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету "Молот" на території Донецької області.