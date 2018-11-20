На Рівненському полігоні стався вибух, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.
"Сьогодні близько 12 години на одному із загальновійськових полігонів від розриву невідомого вибухового пристрою отримав поранення військовослужбовець нашої частини. Пораненому надано кваліфіковану першу медичну допомогу та невідкладно евакуйовано до найближчого шпиталю. Стан здоров’я пораненого задовільний, лікарі констатували ступінь поранення як легке, загрози життю військовослужбовця немає", - сказано в повідомлені.
На місці події працюють представники ВСП, військової прокуратури та нацполіції. Триває слідство.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів “Молот”.
Нагадаємо, військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету “Молот” на території Донецької області.