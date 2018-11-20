На Ровенском полигоне произошел взрыв, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.
"Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь и безотлагательно эвакуировано в ближайший госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкое, угрозы жизни военнослужащего нет", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают представители ВСП, военной прокуратуры и нацполиции. Продолжается следствие.
Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
Напомним, военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.