На Ровенском полигоне произошел взрыв, есть раненый

"Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь и безотлагательно эвакуировано в ближайший госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкое, угрозы жизни военнослужащего нет", - сказано в сообщении.



На месте происшествия работают представители ВСП, военной прокуратуры и нацполиции. Продолжается следствие.



Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".



Напомним, военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.