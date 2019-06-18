В ВСУ посчитали военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке

"Общее количество личного состава, которое Россия удерживает вдоль Государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым составляет около 82 тысяч военнослужащих. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности. Незаявленные военные учения и обучения ниже пороговых уровней составляют опасность потому, что они не охватывают положения Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности", - подчеркнул Гудзь.



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Начальник управления также сообщил, что сейчас вдоль госграницы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп и продолжается активное формирование сто пятидесятый мотострелковой дивизии, оперативно-тактический штаб, который размещается в Новочеркасске Ростовской области и входит в состав Южного военного округа. Указанные военные находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности.



Кроме того, по данным ВСУ, РФ скрывает наличие в Крыму современных самолетов, в частности, Як-130, МиГ-29, Су-30М, а также вертолетов Ми-35М и Ми-24.



Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики совершили обстрел по украинском военным с позиций расположенных в жилых кварталах Донецка.