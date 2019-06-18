В ВСУ посчитали военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вдоль государственной границы в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму, Россия держит около 82 тысяч военнослужащих личного состава. Об этом заявил начальник Управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь, передает УНН.
"Общее количество личного состава, которое Россия удерживает вдоль Государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым составляет около 82 тысяч военнослужащих. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности. Незаявленные военные учения и обучения ниже пороговых уровней составляют опасность потому, что они не охватывают положения Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности", - подчеркнул Гудзь.
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Начальник управления также сообщил, что сейчас вдоль госграницы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп и продолжается активное формирование сто пятидесятый мотострелковой дивизии, оперативно-тактический штаб, который размещается в Новочеркасске Ростовской области и входит в состав Южного военного округа. Указанные военные находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности.
Кроме того, по данным ВСУ, РФ скрывает наличие в Крыму современных самолетов, в частности, Як-130, МиГ-29, Су-30М, а также вертолетов Ми-35М и Ми-24.
Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики совершили обстрел по украинском военным с позиций расположенных в жилых кварталах Донецка.