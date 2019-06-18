У ЗСУ порахували військових РФ уздовж кордону на Півдні та Сході

“Загальна кількість особового складу, яку Росія утримує вздовж Державного кордону України, в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим складає близько 82 тисяч військовослужбовців. Це активні війська, які раптово нарощують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності. Незаявлені військові навчання та навчання нижче порогових рівнів складають небезпеку тому, що вони не охоплюють положення Віденського документа 2011 року про заходи довіри та безпеки”, - наголосив Гудзь.



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Начальник управління також повідомив, що наразі вздовж держкордону України у Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп та продовжується активне формування 150-ої мотострілецької дивізії, оперативно-тактичний штаб, який розміщується у Новочеркаську Ростовської області та входить до складу Південного військового округу. Зазначені військові знаходяться поза контролем ОБСЄ та інших безпекових організацій.



Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.



Як повідомляв УНН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики здійснили обстріл по українськім військовим з позицій розташованих в житлових кварталах Донецька.