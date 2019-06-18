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У ЗСУ порахували військових РФ уздовж кордону на Півдні та Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму, Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу. Про це заявив начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ Андрій Гудзь, передає УНН. 

У ЗСУ порахували військових РФ уздовж кордону на Півдні та Сході

“Загальна кількість особового складу, яку Росія утримує вздовж Державного кордону України, в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим складає близько 82 тисяч військовослужбовців. Це активні війська, які раптово нарощують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності. Незаявлені військові навчання та навчання нижче порогових рівнів складають небезпеку тому, що вони не охоплюють положення Віденського документа 2011 року про заходи довіри та безпеки”, - наголосив Гудзь.

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Начальник управління також повідомив, що наразі вздовж держкордону України у Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп та продовжується активне формування 150-ої мотострілецької дивізії, оперативно-тактичний штаб, який розміщується у Новочеркаську Ростовської області та входить до складу Південного військового округу. Зазначені військові знаходяться поза контролем ОБСЄ та інших безпекових організацій. 

Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.

Як повідомляв УНН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики здійснили обстріл по українськім військовим з позицій розташованих в житлових кварталах Донецька.

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