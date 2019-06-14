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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Бойовикам не вистачає водіїв і техніків для застосування БМП – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, "командування" активно готується до застосування бойових броньованих машин у підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, підшукуючи фахових водіїв і техніків. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони Українку, полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Бойовикам не вистачає водіїв і техніків для застосування БМП – розвідка

Зокрема, за даними розвідки, з території Росії для забезпечення ремонту бойової техніки прибувають ремонтно-відновлювальні підрозділи та окремі групи фахівців з озброєння. При цьому бойовики намагаються поповнити критичну нестачу в своїх лавах водіїв, механіків-водіїв бойових машин та фахівців з ремонту військової техніки.

Тому під приводом відпрацювання мобілізаційних планів бойовики розпочали проведення зборів військовозобов’язаних запасу цих спеціальностей, розраховуючи на поповнення ними вакантних посад у бойових підрозділах.

При цьому "армії Л/ДНР" проводять посилену агітаційну роботу щодо популяризації участі у таких зборах серед населення тимчасово окупованої території, у т.ч. із залученням підконтрольних окупаційній владі засобів масової інформації.

Нагадаємо, внаслідок мінометного обстрілу Мар'їнки постраждали четверо громадян, серед яких 9-річна дитина. Відкрито кримінальне провадження щодо терористичного акту.

Українські Національні Новини

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