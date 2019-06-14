Внаслідок обстрілу Мар'їнки поранені троє дорослих і дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Внаслідок мінометного обстрілу Мар'їнки постраждали четверо громадян, серед яких 9-річна дитина. Відкрито кримінальне провадження щодо терористичного акту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мар'їнського відділення поліції Донецької області.
Вранці до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті обстрілу житлових кварталів міста Мар’їнка пошкоджено приватні будинки та є поранені серед цивільного населення.
"Мінометний обстріл розпочався сьогодні, близько 5:00 ранку. Наразі задокументовано пошкодження трьох будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає по вулиці Шевченка", - вказали у поліції.
Пошкоджені житлові будинки розташовані на вулицих Шевченка та Героїв Чорнобиля.
"По вулиці Шевченка у будинку 292 проживає велика родина із 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні. У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію", - вказали у поліції.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які готові будь-якої миті прийти на допомогу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) ККУ.
Нагадаємо, бійці ОС знешкодили понад 40 мін під Мар'їнкою.