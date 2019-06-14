В результате обстрела Марьинки ранены трое взрослых и ребенок

Утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов города Марьинка повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения.

"Минометный обстрел начался сегодня, около 5:00 утра. Сейчас задокументировано повреждение трех домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, проживающая по улице Шевченко", - указали в полиции.

Поврежденные жилые дома расположены на улицах Шевченко и Героев Чернобыля.

"По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - указали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые готовы в любой момент прийти на помощь.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УКУ.

Напомним, бойцы ОС обезвредили более 40 мин под Марьинкой.