Боевикам не хватает водителей и техников для применения БМП - разведка

В частности, по данным разведки, с территории России для обеспечения ремонта боевой техники прибывают ремонтно-восстановительные подразделения и отдельные группы специалистов по вооружению. При этом боевики пытаются пополнить критическую нехватку в своих рядах водителей, механиков-водителей боевых машин и специалистов по ремонту военной техники.



Поэтому под предлогом отработки мобилизационных планов боевики начали проведение сборов военнообязанных запаса этих специальностей, рассчитывая на пополнение ими вакантных должностей в боевых подразделениях.



При этом "армии Л/ДНР" проводят усиленную агитационную работу по популяризации участия в таких собраниях среди населения временно оккупированной территории, в т.ч. с привлечением подконтрольных оккупационной власти средств массовой информации.



Напомним, в результате минометного обстрела Марьинки пострадали четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок. Открыто уголовное производство в отношении террористического акта.