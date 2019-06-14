Боевикам не хватает водителей и техников для применения БМП - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, "командование" активно готовится к применению боевых бронированных машин в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, подыскивая профессиональных водителей и техников. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украинку, полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
В частности, по данным разведки, с территории России для обеспечения ремонта боевой техники прибывают ремонтно-восстановительные подразделения и отдельные группы специалистов по вооружению. При этом боевики пытаются пополнить критическую нехватку в своих рядах водителей, механиков-водителей боевых машин и специалистов по ремонту военной техники.
Поэтому под предлогом отработки мобилизационных планов боевики начали проведение сборов военнообязанных запаса этих специальностей, рассчитывая на пополнение ими вакантных должностей в боевых подразделениях.
При этом "армии Л/ДНР" проводят усиленную агитационную работу по популяризации участия в таких собраниях среди населения временно оккупированной территории, в т.ч. с привлечением подконтрольных оккупационной власти средств массовой информации.
Напомним, в результате минометного обстрела Марьинки пострадали четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок. Открыто уголовное производство в отношении террористического акта.