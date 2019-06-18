В ОРДЛО бойовики здійснюють обстріли з житлових кварталів Донецька – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики здійснили обстріл по українськім військовим з позицій розташованих в житлових кварталах Донецька. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Так, 17 червня цього року з метою провокування відкриття вогню у відповідь противником здійснено обстріл підрозділів Об’єднаних сил із застосуванням артилерії, з позицій, розташованих в житлових кварталах Донецька", - сказав Мотузяник.
Також, повідомляється, що зростання інтенсивності облаштування позицій артилерії та протиповітряної оборони, у тому числі в населених пунктах, посилює небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, з початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режим перемир’я.