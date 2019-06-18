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В ОРДЛО боевики осуществляют обстрелы из жилых кварталов Донецка - разведка

Киев • УНН

 • 8866 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики совершили обстрел по украинском военным с позиций расположенных в жилых кварталах Донецка. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

В ОРДЛО боевики осуществляют обстрелы из жилых кварталов Донецка - разведка

"Так, 17 июня этого года с целью провоцирования открытия ответного огня противником осуществлено обстрел подразделений Объединенных сил с применением артиллерии, с позиций, расположенных в жилых кварталах Донецка", - сказал Мотузяник.

Также сообщается, что рост интенсивности обустройства позиций артиллерии и противовоздушной обороны, в том числе в населенных пунктах, усиливает опасность для местного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим перемирия.

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