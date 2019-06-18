В ОРДЛО боевики осуществляют обстрелы из жилых кварталов Донецка - разведка

"Так, 17 июня этого года с целью провоцирования открытия ответного огня противником осуществлено обстрел подразделений Объединенных сил с применением артиллерии, с позиций, расположенных в жилых кварталах Донецка", - сказал Мотузяник.

Также сообщается, что рост интенсивности обустройства позиций артиллерии и противовоздушной обороны, в том числе в населенных пунктах, усиливает опасность для местного населения и объектов гражданской инфраструктуры.



Напомним, с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим перемирия.