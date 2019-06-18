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ООС: з початку доби бойовики тричі порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режим перемир’я. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

ООС: з початку доби бойовики тричі порушили режим тиші

"Станом на 12.00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь тричі, у двох випадках застосувавши вогонь мінометів 82-го калібру", - сказав Мотузяник.

Так, о 4:15 ранку, зі сторони села Спартак в бік оборонних позицій українських військ біля Авдіївки противник випустив п’ятнадцять мін. Ще два боєприпаси згаданого калібру впали неподалік опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Троїцького.

Окрім того, о пів на першу ночі бойовики обстріляли з гранатометів АГС оборонні укріплення українських військ в районі населеного пункту Луганське.

Також, зазначається, що втрат з початку поточної доби серед українських військових сил немає.

Нагадаємо, 17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню.

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