ООС: с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины

"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции противник открывал огонь трижды, в двух случаях применив огонь минометов 82-го калибра", - сказал Мотузяник.

Так, в 4:15 утра, со стороны села Спартак в сторону оборонительных позиций украинских войск у Авдеевки противник выпустил пятнадцать мин. Еще два боеприпасы упомянутого калибра упали неподалеку опорных пунктов Объединенных сил вблизи Троицкого.



Кроме того, в половине первого ночи боевики обстреляли из гранатометов АГС оборонительные укрепления украинских войск в районе населенного пункта Луганское.



Также отмечается, что потерь с начала текущих суток среди украинских военных сил нет.



Напомним, 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.