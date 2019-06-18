ООС: с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим перемирия. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции противник открывал огонь трижды, в двух случаях применив огонь минометов 82-го калибра", - сказал Мотузяник.
Так, в 4:15 утра, со стороны села Спартак в сторону оборонительных позиций украинских войск у Авдеевки противник выпустил пятнадцать мин. Еще два боеприпасы упомянутого калибра упали неподалеку опорных пунктов Объединенных сил вблизи Троицкого.
Кроме того, в половине первого ночи боевики обстреляли из гранатометов АГС оборонительные укрепления украинских войск в районе населенного пункта Луганское.
Также отмечается, что потерь с начала текущих суток среди украинских военных сил нет.
Напомним, 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.