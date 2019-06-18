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ООС: бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. 17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

ООС: бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • двічі Широкине — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • два рази околиці населеного пункту Лебединське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Талаківка — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • Пищевик — великокаліберні кулемети;
  • тричі поблизу Водяне — гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
  • три рази Павлопіль — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Новоселівка Друга — автоматичні гранатомети;
  • Піски — міномети калібру 120 та 82 мм, станковий протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет;
  • поблизу Авдіївки — зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • населений пункт Мар’їнка — міномет калібру 82 мм;
  • Опитне — великокаліберний кулемет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:

  • чотири рази Південне — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • околиці Кримського — міномет калібру 82 мм;
  • Попасна — 82 мм міномет та станковий протитанковий гранатомет;
  • сім разів Луганське — міномет калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
  • Шуми — стрілецька зброя;
  • поблизу населеного пункту Новотошківське — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
  • околиці Новоолександрівки — 120 мм міномет, озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет;
  • Золоте-4 — міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 17 червня три окупанта отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил один раз.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Луганське — з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

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