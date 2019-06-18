ООС: бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. 17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
-
- двічі Широкине — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- два рази околиці населеного пункту Лебединське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- Талаківка — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
-
- Пищевик — великокаліберні кулемети;
-
- тричі поблизу Водяне — гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
-
- три рази Павлопіль — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- Новоселівка Друга — автоматичні гранатомети;
-
- Піски — міномети калібру 120 та 82 мм, станковий протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет;
-
- поблизу Авдіївки — зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
-
- населений пункт Мар’їнка — міномет калібру 82 мм;
-
- Опитне — великокаліберний кулемет.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:
-
- чотири рази Південне — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- околиці Кримського — міномет калібру 82 мм;
-
- Попасна — 82 мм міномет та станковий протитанковий гранатомет;
-
- сім разів Луганське — міномет калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
-
- Шуми — стрілецька зброя;
-
- поблизу населеного пункту Новотошківське — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
-
- околиці Новоолександрівки — 120 мм міномет, озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет;
-
- Золоте-4 — міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.
-
За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 17 червня три окупанта отримали поранення.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил один раз.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
-
- поблизу населеного пункту Луганське — з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
-
За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.