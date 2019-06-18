ООС: боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 70212 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 152570 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 129203 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 190671 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 237662 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 204369 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 240567 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206975 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 479316 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240323 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
89%
Популярные новости

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 54720 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 85641 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 58588 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 84011 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 19562 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 253095 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 231262 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 316747 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 479317 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 572616 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 19716 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 190672 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 76556 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 73313 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 78921 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ООС: боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 17836 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза окраине населенного пункта Лебединский - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • Пищевик - крупнокалиберные пулеметы;
  • трижды вблизи Водяное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
  • три раза Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Новоселовка Вторая - автоматические гранатометы;
  • Пески - минометы калибра 120 и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет;
  • вблизи Авдеевки - с 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • населенный пункт Марьинка - миномет калибра 82 мм;
  • Опытное - крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз:

  • четыре раза Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • окраине Крымского - миномет калибра 82 мм;
  • Попасная - 82 мм миномет и станковый противотанковый гранатомет;
  • семь раз Луганское - миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • Шумы - стрелковое оружие;
  • вблизи населенного пункта Новотошковское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • окраине Новоалександровки - 120 мм миномет, вооружения БМП и станковый противотанковый гранатомет;
  • Золотое-4 - миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Луганское - с автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

По текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88