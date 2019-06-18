ООС: боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:



дважды Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



два раза окраине населенного пункта Лебединский - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



Пищевик - крупнокалиберные пулеметы;



трижды вблизи Водяное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;



три раза Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



Новоселовка Вторая - автоматические гранатометы;



Пески - минометы калибра 120 и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет;



вблизи Авдеевки - с 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



населенный пункт Марьинка - миномет калибра 82 мм;



Опытное - крупнокалиберный пулемет.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз:



четыре раза Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



окраине Крымского - миномет калибра 82 мм;



Попасная - 82 мм миномет и станковый противотанковый гранатомет;



семь раз Луганское - миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;



Шумы - стрелковое оружие;



вблизи населенного пункта Новотошковское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;



окраине Новоалександровки - 120 мм миномет, вооружения БМП и станковый противотанковый гранатомет;



Золотое-4 - миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.



За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:



вблизи населенного пункта Луганское - с автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.



По текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.