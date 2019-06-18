ООС: боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- дважды Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- два раза окраине населенного пункта Лебединский - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- Пищевик - крупнокалиберные пулеметы;
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- трижды вблизи Водяное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
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- три раза Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Новоселовка Вторая - автоматические гранатометы;
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- Пески - минометы калибра 120 и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет;
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- вблизи Авдеевки - с 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- населенный пункт Марьинка - миномет калибра 82 мм;
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- Опытное - крупнокалиберный пулемет.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз:
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- четыре раза Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- окраине Крымского - миномет калибра 82 мм;
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- Попасная - 82 мм миномет и станковый противотанковый гранатомет;
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- семь раз Луганское - миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
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- Шумы - стрелковое оружие;
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- вблизи населенного пункта Новотошковское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
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- окраине Новоалександровки - 120 мм миномет, вооружения БМП и станковый противотанковый гранатомет;
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- Золотое-4 - миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
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За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.
По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:
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- вблизи населенного пункта Луганское - с автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
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По текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.