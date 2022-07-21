В ВСУ показали, как зенитчики сбивают вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Воздушное командование "Центр" показало видео, как украинские зенитчики сбивают вражеский беспилотник, вероятно, "Орлан-10", информирует УНН.
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"Видео сбития 19.07 2022 года беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня, вероятно, "Орлан-10" военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", – говорится в сообщении.
Напомним
Воздушные силы ВСУ показали, как сбивали российские ракеты над Днепропетровской областью.