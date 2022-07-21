У ЗСУ показали, як зенітники збивають ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Повітряне командування "Центр" показало відео, як українські зенітники збивають ворожий безпілотник, імовірно, "Орлан-10", інформує УНН.
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"Відео збиття 19.07 2022 року безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня, ймовірно, "Орлан-10" військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", – ідеться у повідомленні.
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