Ранковий обстріл Дніпра: повітряні сили показали, як збивали російські ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Повітряні сили ЗС України показали збиття ворожих російських ракет над Дніпропетровщиною, пише УНН.
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"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (Дніпро)", - повідомили в пресслужбі Повітряних сил під відповідним відео.
Додамо
Як писав УНН, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет.