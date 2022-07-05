Ранковий обстріл Дніпра: повітряні сили показали, як збивали російські ракети

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"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (Дніпро)", - повідомили в пресслужбі Повітряних сил під відповідним відео.

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Як писав УНН, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет.