Утренний обстрел Днепра: воздушные силы показали, как сбивали российские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Воздушные силы ВС Украины показали сбивание вражеских российских ракет над Днепропетровщиной, пишет УНН.
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"5 июля 2022 года, 4.00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (Днепр)", - сообщили в пресс-службе Воздушных сил под соответствующим видео.
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Как писал УНН, председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты запустили 7 ракет в области. Противовоздушная оборона сбила 6 ракет.