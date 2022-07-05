Окупанти запустили 7 ракет по Дніпропетровщині: 6 ракет збило ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет, пише УНН.
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Російські окупаційні війська запустили по Дніпропетровській області запустили 7 ракет, 6 з них наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом.
Як повідомив Резніченко, у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.
У місті Покров "приліт" у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо
Цієї ночі сирени повітряної тривоги були по всій території України, окрім тимчасово окупованих Херсонській області та Криму. Також звуки вибухів цієї ночі чули в Харкові та Шостці Сумської області.