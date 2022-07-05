Оккупанты запустили 7 ракет по Днепропетровщине: 6 ракет сбило ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты запустили 7 ракет в области. Противовоздушная оборона сбила 6 ракет, пишет УНН.
Детали
Российские оккупационные войска запустили по Днепропетровской области запустили 7 ракет, 6 из них наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом.
Как сообщил Резниченко, в Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь укротили. Никто не пострадал.
В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших.
Напомним
Этой ночью сирены воздушной тревоги были по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Херсонской области и Крыма. Также звуки взрывов этой ночью слышали в Харькове и Шостке Сумской области.