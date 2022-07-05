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13:44 • 8000 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 24056 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 43009 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Оккупанты запустили 7 ракет по Днепропетровщине: 6 ракет сбило ПВО

Оккупанты запустили 7 ракет по Днепропетровщине: 6 ракет сбило ПВО

Киев • УНН

 • 178874 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты запустили 7 ракет в области. Противовоздушная оборона сбила 6 ракет, пишет УНН.

Детали

Российские оккупационные войска запустили по Днепропетровской области запустили 7 ракет, 6 из них наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом.

Как сообщил Резниченко, в Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь укротили. Никто не пострадал.

В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших.

Напомним

Этой ночью сирены воздушной тревоги были по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Херсонской области и Крыма. Также звуки взрывов этой ночью слышали в Харькове и Шостке Сумской области.

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