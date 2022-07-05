У Харківській та Сумській областях повідомляють про вибухи

Деталі

Повідомляється про одразу декілька вибухів. Жодних деталей щодо пошкоджень або постраждалих наразі немає.

Офіційного підтвердження вибухів від місцевої влади Харківської чи Сумської області не надходило.

Нагадаємо

Триває масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени.

Також повідомляють про вибухи у Дніпрі.