В Харьковской и Сумской областях сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Харькове и Шостке в Сумской области, пишет УНН.
Подробности
Сообщается сразу несколько взрывов. Никаких деталей по поводу повреждений или пострадавших пока нет.
Официального подтверждения взрывов от местных властей Харьковской или Сумской области не поступало.
Напомним
Продолжается масштабная воздушная тревога: по всей Украине раздаются сирены.
Также сообщают о взрывах в Днепре.