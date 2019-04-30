В зоне ЧАЭС нападавшая укусила полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения в ходе конфликта женщина укусила полицейского и ударила его баллонным ключом по голове. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
Так, при проверке документов на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения между водителем и правоохранителями возник конфликт.
"Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль "ВАЗ-212103", водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения. На законное требование полицейского предоставить документы для проверки водитель начал хватать его за форменную одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке", - говорится в сообщении.
Сейчас оба правонарушителя задержаны по ст.208 УПК Украины.
На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 КУоАП - управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Также следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Луганской области вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителя.