У зоні ЧАЕС нападниця вкусила поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження у ході конфлікту жінка вкусила поліцейського і вдарила його балонним ключем по голові. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київської області, передає УНН.
Так, при перевірці документів на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження між водієм та правоохоронцями виник конфлікт.
"З'ясувалося, що поліцейські зупинили автомобіль "ВАЗ-212103", водій якого був у стані алкогольного сп'яніння та порушував правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейського надати документи для перевірки керманич почав хапати його за формений одяг та спорядження. На допомогу правопорушнику вийшла пасажирка авто, яка виявилась його співмешканкою, зненацька вкусила за руку та вдарила одного з правоохоронців балонним ключем по голові. Згодом медики діагностували у нього гематому та прокус фаланги на руці", - йдеться в повідомленні.
Наразі обоє правопорушники затримані за ст.208 КПК України.
На 40-річного водія склали протокол за ст.130 КУпАП - керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння.
Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, у Луганський області озброєний ножем чоловік напав на правоохоронця.