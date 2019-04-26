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На Луганщині чоловік напав на поліцейського з ножем

На Луганщині чоловік напав на поліцейського з ножем

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Луганщині чоловік, будучи озброєний ножем, напав на правоохоронця під час виконання ним свої службових обов’язків. Хід розслідування за фактом спричинення ножового поранення поліцейському у м. Сєвєродонецьку перебуває під наглядом регіональної прокуратури. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.

Попередньо встановлено, що “вранці 26 квітня 48-річний неодноразово судимий мешканець м. Рубіжне з метою вчинення крадіжки майна проник до квартири у м.Сєвєродонецьку. Під час затримання співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області зловмисник почав чинити опір та вдарив поліцейського ножем у живіт. Правоохоронця госпіталізовано до лікарні з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини”.

В світлі цієї події, прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ст. 348 КК України).

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“На даний час нападника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Прокурором направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — додали у прокуратурі.

Проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії та встановлюються обставини вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНН, на Буковині скоєно розбійний напад на подружжя пенсіонерів.

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