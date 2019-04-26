В Луганской области мужчина напал на полицейского с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Луганской области, мужчина, будучи вооружен ножом, напал на полицейского при исполнении им своих служебных обязанностей. Ход расследования по факту причинения ножевого ранения полицейскому в г. Северодонецке находится под наблюдением региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
Предварительно установлено, что “утром 26 апреля 48-летний неоднократно судимый житель г. Рубежное с целью совершения кражи имущества проник в квартиру в г.Северодонецк. Во время задержания сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области злоумышленник начал сопротивляться и ударил полицейского ножом в живот. Правоохранителя госпитализированы в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости”.
В свете этого события, прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины).
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“В настоящее время нападающего задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении. Прокурором направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавили в прокуратуре.
Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия и устанавливаются обстоятельства совершения преступления.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
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