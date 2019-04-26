В Луганской области мужчина напал на полицейского с ножом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104849 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109073 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111798 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112822 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140329 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139851 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144929 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130330 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Луганской области мужчина напал на полицейского с ножом

В Луганской области мужчина напал на полицейского с ножом

Киев  •  УНН

 • 9298 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Луганской области, мужчина, будучи вооружен ножом, напал на полицейского при исполнении им своих служебных обязанностей. Ход расследования по факту причинения ножевого ранения полицейскому в г. Северодонецке находится под наблюдением региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

Предварительно установлено, что “утром 26 апреля 48-летний неоднократно судимый житель г. Рубежное с целью совершения кражи имущества проник в квартиру в г.Северодонецк. Во время задержания сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области злоумышленник начал сопротивляться и ударил полицейского ножом в живот. Правоохранителя госпитализированы в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости”.

В свете этого события, прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины).

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“В настоящее время нападающего задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении. Прокурором направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавили в прокуратуре.

Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия и устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНН, на Буковине совершено разбойное нападение на супругов пенсионеров.

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