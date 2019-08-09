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В Житомирской области расследуют убийство жены и самоубийство ее мужа

В Житомирской области расследуют убийство жены и самоубийство ее мужа

Киев  •  УНН

 • 13494 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Коростене Житомирской области полицейские расследуют убийство жены и самоубийство мужа, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

8 августа вечером в Коростенский отдел поступило сообщение о самоубийстве 32-летнего мужчины. Впоследствии в доме по месту его жительства полицейские нашли тело жены с признаками насильственной смерти. Начато уголовное производство.

“Тело мужчины на берегу реки нашел отец. При осмотре полицейские зафиксировали у него огнестрельное ранение головы, которое и стало, вероятно, причиной смерти. Окончательный ответ на этот вопрос даст назначеная судебно-медицинская экспертиза. Оружие, из которого было совершено роковой выстрел, найдено рядом и изъято. Это охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего”, — указано в сообщении правоохранителей.

Во время дальнейших следственно-розыскных мероприятий работники следственно-оперативных групп Коростенского отдела и Главного управления Нацполиции в области “установили место проживания мужчины и вместе с экспертами Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД провели осмотр дома. В ходе этого было обнаружено тело жены погибшего. Предварительно, смерть 28-летней женщины наступила в результате полученных травм”.

Также на месте происшествия изъят ряд вещественных доказательств убийства. По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили также одну из версий событий: “между супругами ночью с 7 на 8 августа возник спор, в ходе которой мужчина нанес жене тяжкие телесные повреждения, которые привели к ее смерти. Впоследствии он пытался скрыть содеянное, а когда понял, что это невозможно, совершил самоубийство”.

Супруги воспитывали двух сыновей, сейчас дети находятся под опекой родных. Продолжается установка всех обстоятельств. По собранным пока сведениям, семья не была кризисной и имела средний достаток.

Напоминаем, во Львове арендатор убил владельца.

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