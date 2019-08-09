У Львові орендар вбив власника квартири

У Личаківський відділ поліції 8 серпня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Медової Печери у Львові, стався конфлікт, внаслідок якого власник помешкання отримав тілесні ушкодження й, можливо, помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У квартирі поліцейські виявили тіло 64-річного господаря без ознак життя з переломами ребер та ранами на голові.

“Як встановили правоохоронці, 7 серпня близько 21.30 між загиблим та 41-річним жителем одного з сіл Сокальського району, котрий разом із своєю співмешканкою винаймав у нього помешкання, стався конфлікт, під час якого винаймач наніс власнику тілесні ушкодження, після чого втік з квартири. Поліцейські оперативно встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу”, — вказано у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, призначені експертизи.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині чоловіка судитимуть за умисне вбивство власного батька.