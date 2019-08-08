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На Вінниччині чоловіка судитимуть за умисне вбивство власного батька

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Вінницькій області за фактом вбивства сином власного батька справу передано до суду. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Як встановило слідство, обвинувачений та потерпілий спільно проживали в с. Якушинці, Вінницького району. Зі слів родичів померлого, обвинувачений зловживав алкогольними напоями, через що перебував зі своїм батьком у неприязних відносинах, у них постійно виникали суперечки, що переростали в бійки.

У середині грудня 2018 року, син з батьком вкотре посварилися. В ході конфлікту син схопив зі столу ніж та умисно наніс ним численні цілеспрямовані удари в життєво важливу ділянку тіла батька. Після цього обвинувачений закопав труп на присадибній ділянці біля будинку.

Вже за кілька годин після встановлення факту вбивства потерпілого, були зібрані докази, які свідчили про причетність до вказаного злочину сина потерпілого, якого одразу затримали.

Зловмиснику оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Слідчим суддею Вінницького міського суду задоволено клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт направлено до Вінницького районного суду для розгляду по суті, призначено колегію суддів, тривають судові розгляди.

Нагадаємо, у Львові чоловік вбив ножем у груди свого сина.

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