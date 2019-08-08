В Винницкой области мужчину будут судить за умышленное убийство собственного отца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Винницкой области по факту убийства сыном собственного отца дело передано в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Как установило следствие, обвиняемый и потерпевший совместно проживали в с. Якушинцы, Винницкого района. По словам родственников умершего, обвиняемый злоупотреблял алкогольными напитками, из-за чего находился со своим отцом в неприязненных отношениях, у них постоянно возникали споры, которые перерастали в драки.
В середине декабря 2018 года, сын с отцом снова поссорились. В ходе конфликта сын схватил со стола нож и умышленно нанес им многочисленные целенаправленные удары в жизненно важный участок тела отца. После этого обвиняемый закопал труп на приусадебном участке возле дома.
Уже через несколько часов после установления факта убийства потерпевшего, были собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к указанному преступлению сына потерпевшего, которого сразу задержали.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
Следственным судьей Винницкого городского суда удовлетворено ходатайство прокурора Винницкой местной прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в Винницкий районный суд для рассмотрения по существу, назначено коллегию судей, продолжаются судебные разбирательства.
Напомним, во Львове мужчина убил ножом в грудь своего сына.