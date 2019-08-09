Во Львове арендатор убил владельца квартиры

КИЕВ. 9 августа. УНН. Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству владельца квартиры. Как установили правоохранители, между владельцем квартиры и человеком, который снимал у него квартиру, произошел конфликт, в ходе которого наниматель жестоко избил хозяина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.