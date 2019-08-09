Во Львове арендатор убил владельца квартиры

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству владельца квартиры. Как установили правоохранители, между владельцем квартиры и человеком, который снимал у него квартиру, произошел конфликт, в ходе которого наниматель жестоко избил хозяина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

В Личаковский отдел полиции 8 августа поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Медовой Пещеры во Львове, произошел конфликт, в результате которого владелец помещения получил телесные повреждения и, возможно, умер.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В квартире полицейские обнаружили тело 64-летнего хозяина без признаков жизни с переломами ребер и ранами на голове.

“Как установили правоохранители, 7 августа около 21.30 между погибшим и 41-летним жителем одного из сел Сокальского района, который вместе со своей сожительницей снимал у него квартиру, произошел конфликт, в ходе которого наниматель нанес владельцу телесные повреждения, после чего скрылся с квартиры. Полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения”, — указано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы.

Как сообщал УНН, в Винницкой области мужчину судить за умышленное убийство собственного отца.

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