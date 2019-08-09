У Житомирській області розслідують вбивство дружини та самогубство її чоловіка

8 серпня увечері до Коростенського відділу надійшло повідомлення про самогубство 32-річного чоловіка. Згодом у будинку за місцем його проживання поліцейські знайшли тіло дружини із ознаками насильницької смерті. Розпочато кримінальне провадження.

“Тіло чоловіка на березі річки знайшов батько. Під час огляду поліцейські зафіксували у нього вогнепальне поранення голови, що і стало, ймовірно, причиною смерті. Остаточну відповідь на це питання дасть призначена судово-медична експертиза. Зброю, з якої було вчинено фатальний постріл, знайдено поряд та вилучено. Це мисливська рушниця, зареєстрована на загиблого”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Під час подальших слідчо-розшукових заходів працівники слідчо-оперативних груп Коростенського відділу та Головного управління Нацполіції в області “встановили місце проживання чоловіка та разом з експертами Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС провели огляд будинку. У ході цього було виявлено тіло дружини загиблого. Попередньо, смерть 28-річної жінки настала у результаті отриманих травм”.

Також на місці події вилучено низку речових доказів вбивства. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили також одну з версій подій: “між подружжям уночі з 7 на 8 серпня виникла суперечка, у ході якої чоловік наніс дружині тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до її смерті. Згодом він намагався приховати скоєне, а коли зрозумів, що це неможливо, учинив самогубство”.

Подружжя виховувало двох синів, нині діти перебувають під опікою рідних. Триває встановлення усіх обставин. За зібраними наразі відомостями, родина не була кризовою і мала середній достаток.

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