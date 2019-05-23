Новых назначений в ГПУ в ближайшее время ожидать не стоит – команда Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Кадровые изменения в руководстве Генеральной прокуратуры Украины зависят не только от Президента, но и от Верховной Рады, с которой пока нет конструктивного диалога. Об этом в Киеве журналистам заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналиста о том, в какой срок может быть назначен новый Генеральный прокурор, он ответил, что: "Это не зависит только от Президента".
"На блицкриг в отношении таких назначений (назначений в ГПУ - ред.) ожидать в ближайшее время не планируем", - сказал Монастырский.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не собирается писать заявление об отставке.
Напомним, 21 мая Зеленский осуществил первые кадровые назначения.