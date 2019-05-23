На нові призначення у ГПУ найближчим часом чекати не варто – команда Зеленського

КИЇВ. 23 травня. УНН. Кадрові зміни в керівництві Генеральної прокуратури України залежать не лише від Президента, але і від Верховної Ради, з якою наразі немає конструктивного діалогу. Про це у Києві журналістам заявив представник команди Президента України Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.