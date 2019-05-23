На нові призначення у ГПУ найближчим часом чекати не варто – команда Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Кадрові зміни в керівництві Генеральної прокуратури України залежать не лише від Президента, але і від Верховної Ради, з якою наразі немає конструктивного діалогу. Про це у Києві журналістам заявив представник команди Президента України Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
На питання журналіста про те, в який строк може бути призначений новий Генеральний прокурор, він відповів, що: "Це не залежить лише від Президента".
"На бліцкріг щодо таких призначень (призначень у ГПУ - ред.) очікувати найближчим часом не плануємо", - сказав Монастирський.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко не збирається писати заяву про відставку.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський здійснив перші кадрові призначення.