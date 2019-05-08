У Зеленского высказали мнение, что до парламентских выборов должность главы МВД будет возглавлять Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Политтехнолог команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что по его мнению, до парламентских выборов глава МВД Арсен Аваков будет выполнять свои должностные обязанности. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был подан, если я не ошибаюсь, по квоте „Народного Фронта“, а сегодня „Народный Фронт“ является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому, я думаю, что до парламентских выборов и к созданию одной или другой ... коалиции Аваков будет выполнять свои функции. Опять же, время покажет. В Украине все так быстро меняется, и мы это с вами прекрасно знаем”, — отметил политтехнолог.
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Как сообщал УНН, в штабе Зеленского сообщили, когда назовут кандидатов на должности руководителей МИД и Минобороны.
Напомним, ранее спикер Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что в команде новоизбранного президента еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8.