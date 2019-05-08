У Зеленского высказали мнение, что до парламентских выборов должность главы МВД будет возглавлять Аваков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 88079 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102614 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105440 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106930 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131531 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113411 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138991 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144818 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130241 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130305 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У Зеленского высказали мнение, что до парламентских выборов должность главы МВД будет возглавлять Аваков

У Зеленского высказали мнение, что до парламентских выборов должность главы МВД будет возглавлять Аваков

Киев  •  УНН

 • 10398 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Политтехнолог команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что по его мнению, до парламентских выборов глава МВД Арсен Аваков будет выполнять свои должностные обязанности. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был подан, если я не ошибаюсь, по квоте „Народного Фронта“, а сегодня „Народный Фронт“ является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому, я думаю, что до парламентских выборов и к созданию одной или другой ... коалиции Аваков будет выполнять свои функции. Опять же, время покажет. В Украине все так быстро меняется, и мы это с вами прекрасно знаем”, — отметил политтехнолог.

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Как сообщал УНН, в штабе Зеленского сообщили, когда назовут кандидатов на должности руководителей МИД и Минобороны.

Напомним, ранее спикер Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что в команде новоизбранного президента еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8.

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