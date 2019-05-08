У Зеленського ще не обговорювали перенесення вихідного з 9 травня на 8
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Можливість перенесення вихідного із 9 травня на 8 травня ми з Володимиром Зеленським не обговорювали. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає УНН.
"… не обговорював перенесення вихідного з 9 травня на 8 травня з Володимиром Олександровичем. Думаю, що на сьогодні це може залишатись в тому форматі в якому є і питання не в переносі вихідного дня, тут ключовим питанням має бути відношення до цих дат", - наголосив Разумков.
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Він також додав, що сьогодні потрібно шукати точки, які об’єднуватимуть суспільство.
Раніше Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у коментарі журналістам зазначив, що День пам’яті і примирення, який відзначається 8 травня, має бути вихідним.