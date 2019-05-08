У Зеленского еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 88069 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102612 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105438 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106928 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131528 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113411 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138991 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144818 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130241 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130305 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Зеленского еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8

У Зеленского еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8

Киев  •  УНН

 • 12118 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Возможность переноса выходного с 9 мая на 8 мая мы с Владимиром Зеленским не обсуждали. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает УНН.

"... не обсуждал перенос выходного с 9 мая на 8 мая с Владимиром Александровичем. Думаю, что сегодня это может оставаться в том формате в котором есть и вопрос не в переносе выходного дня, здесь ключевым вопросом должно быть отношение к этим датам", - отметил Разумков.

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Он также добавил, что сегодня нужно искать точки, объединять общество.

Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в комментарии журналистам отметил, что День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, должен быть выходным.

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