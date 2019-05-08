У Зеленского еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Возможность переноса выходного с 9 мая на 8 мая мы с Владимиром Зеленским не обсуждали. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает УНН.
"... не обсуждал перенос выходного с 9 мая на 8 мая с Владимиром Александровичем. Думаю, что сегодня это может оставаться в том формате в котором есть и вопрос не в переносе выходного дня, здесь ключевым вопросом должно быть отношение к этим датам", - отметил Разумков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раду внесли законопроект об отмене празднования 9 мая в Украине
Он также добавил, что сегодня нужно искать точки, объединять общество.
Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в комментарии журналистам отметил, что День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, должен быть выходным.