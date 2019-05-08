У Зеленського висловили думку, що до парламентських виборів посаду голови МВС очолюватиме Аваков

“Я думаю, що якщо ми говоримо про Авакова, то Аваков був поданий, якщо я не помиляюся, по квоті „Народного Фронту“, а сьогодні „Народний Фронт“ є фракцією, яка є однією з двох ключових фракцій в коаліції. Тому, я думаю, що до парламентських виборів і до створення однієї чи іншої... коаліції Аваков буде виконувати свої функції. Знову ж таки, час покаже. В Україні все так швидко міняється, і ми це з вами прекрасно знаємо”, — зазначив політтехнолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського прокоментували, хто має приймати рішення щодо перейменування міст і вулиць

Як повідомляв УНН, у штабі Зеленського повідомили, коли назвуть кандидатів на посади очільників МЗС та Міноборони.

Нагадаємо, раніше речник Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що у команді новообраного президента ще не обговорювали перенесення вихідного з 9 травня на 8.