У Зеленского очень хорошие личные отношения с Харрис и Трампом - ОП
Киев • УНН
Руководитель ОП сообщил о хороших личных отношениях Зеленского с обоими кандидатами в президенты США. По итогам визита в США, Ермак уверен, что будущий президент не уступит путину.
Президент Украины Владимир Зеленский имеет хорошие отношения с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камаллой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
"Я знаю точно, у Президента (Президента Украины Владимира Зеленского - ред.) очень хорошие отношения с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. Это не просто формальные, а очень хорошие личные отношения", - сказал Ермак.
По его словам, после визита в США, все вернулись с уверенностью, что ни один будущий президент не подарит путину победу.
Напомним
На прошлой неделе Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Речь шла о фронте, оружии, и военных кндр, которых россия готовит к войне против Украины