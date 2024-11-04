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У Зеленского очень хорошие личные отношения с Харрис и Трампом - ОП

Киев  •  УНН

13:24 • 7804 просмотра

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Руководитель ОП сообщил о хороших личных отношениях Зеленского с обоими кандидатами в президенты США. По итогам визита в США, Ермак уверен, что будущий президент не уступит путину.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет хорошие отношения с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камаллой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Я знаю точно, у Президента (Президента Украины Владимира Зеленского - ред.) очень хорошие отношения с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. Это не просто формальные, а очень хорошие личные отношения", - сказал Ермак.

По его словам, после визита в США, все вернулись с уверенностью, что ни один будущий президент не подарит путину победу.

Напомним 

На прошлой неделе Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Речь шла о фронте, оружии, и военных кндр, которых россия готовит к войне против Украины

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
kamala-kharrisКамала Харрис
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея
dzheik-sallivanДжейк Салливан
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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