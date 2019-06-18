У Зеленского настаивают на рассмотрении в Раде увольнения Луценко и Климкина

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе рассмотреть те три представления, которые внесены Президентом Украины, - это о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора, об увольнении Климкин с должности министра иностранных дел, о назначении Пристайко (Вадима Пристайко - ред.) министром иностранных дел Украины. Кроме того, просим вас также обратить внимание на то, что Президентом Украины подано на прошлой неделе еще два законопроекта, которые являются важными чрезвычайно для энергетического рынка Украины", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что в сфере энергетики требуют рассмотрения законопроекта об изменениях в закон об альтернативных источниках энергии, который обеспечивает равные права для потребителей, а также об отсрочке на год введения полномасштабного рынка электроэнергии.

По его словам, на прошлой пленарной неделе Президент внес 5 инициатив, впрочем ни одна из них не была рассмотрена парламентом.

При этом, он добавил, что такое отношение парламентариев к президентским инициативам свидетельствует об "узурпации власти", впрочем Глава государства намерен и в дальнейшем подавать свои предложения в надежде на конструктивную работу с законодательной ветвью власти.

Напомним, 11 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Ранее в команде Зеленского заявляли, что введение свободного рынка электроэнергии в Украине следует отложить до 1 июля 2020 года.