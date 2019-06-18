У Зеленского настаивают на рассмотрении в Раде увольнения Луценко и Климкина

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 73520 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 161040 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 134566 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 197005 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 243764 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 208340 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 242998 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207493 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 482884 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240730 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 62926 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 88451 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 24999 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

13:47 • 17872 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 20118 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 258067 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 235540 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 320991 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 482884 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 575407 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 25286 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 197005 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77557 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74261 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79844 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

У Зеленского настаивают на рассмотрении в Раде увольнения Луценко и Климкина

Киев • УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Администрации Президента Украины настаивают на рассмотрении на этой неделе представлений об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и Павла Климкин с должности министра иностранных дел, а также об отсрочке на год запуска энергетического рынка. Об этом заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

У Зеленского настаивают на рассмотрении в Раде увольнения Луценко и Климкина

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе рассмотреть те три представления, которые внесены Президентом Украины, - это о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора, об увольнении Климкин с должности министра иностранных дел, о назначении Пристайко (Вадима Пристайко - ред.) министром иностранных дел Украины. Кроме того, просим вас также обратить внимание на то, что Президентом Украины подано на прошлой неделе еще два законопроекта, которые являются важными чрезвычайно для энергетического рынка Украины", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что в сфере энергетики требуют рассмотрения законопроекта об изменениях в закон об альтернативных источниках энергии, который обеспечивает равные права для потребителей, а также об отсрочке на год введения полномасштабного рынка электроэнергии.

По его словам, на прошлой пленарной неделе Президент внес 5 инициатив, впрочем ни одна из них не была рассмотрена парламентом.

При этом, он добавил, что такое отношение парламентариев к президентским инициативам свидетельствует об "узурпации власти", впрочем Глава государства намерен и в дальнейшем подавать свои предложения в надежде на конструктивную работу с законодательной ветвью власти.

Напомним, 11 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Ранее в команде Зеленского заявляли, что введение свободного рынка электроэнергии в Украине следует отложить до 1 июля 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88