У Раді зареєстрували подання на звільнення Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка, передає УНН.
Так, сьогодні у ВР зареєстровано проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Луценка Ю.В. з посади Генерального прокурора України №10380.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді зареєстрували подання Президента про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка
Нагадаємо, сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка заявив, що Президент внесе подання на звільнення Луценка через відсутність у останнього юридичної освіти.