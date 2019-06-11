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Президент внесе подання про звільнення Луценка з посади Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вносить подання про звільнення Генпрокурора України Юрія Луценка. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.

Президент внесе подання про звільнення Луценка з посади Генпрокурора

"Є наступні кадрові рішення: те, про що давно говорив глава Держави – внесене подання на звільнення Генпрокурора України Юрія Луценка", - сказав він.

За словами Рябошапки, є юридична позиція пов’язана з тим, що не зважаючи на зміни до закону про прокуратуру, про те, що Генпрокурор не повинен мати юридичну освіту, інші норми закону про прокуратуру говорять про те, що прокурор Генпрокуратури може бути лише людиною з вищою юридичною освітою.

Зазначимо, Верховна Рада вже розглядала подання на звільнення Луценка з посади генпрокурора 6 листопада. Тоді "За" відставку проголосувало 38 парламентарів. 

Як повідомляв УНН, Зеленський повторно попросить ВРУ звільнити Грицака, Полторака та Клімкіна, додавши до списку Луценко

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Крім того, Зеленський звільнив керівника ДУС та його заступника

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