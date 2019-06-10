Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Рівненській області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив В.Бедрія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - сказано в Указі Президента.
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Як повідомляв УНН, Президент звільнив екс-першого заступника голови СБУ з військової служби в запас.
Нагадаємо, Зеленський повторно попросить ВРУ звільнити Грицака, Полторака та Клімкіна, додавши до списку Луценко